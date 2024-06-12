レア　レイジースーザン　オルゴール　ミラー　鏡　懐中時計風

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商品詳細
レイジースーザンの懐中時計型のオルゴール付き手鏡です。時間が経っているので各所シミなどがあります。箱なしSANKYO製のオルゴールで、貴重なお品です。曲 シューマン「トロイメライ」#レイジースーザン#SANKYO#オルゴール#レトロ#トロイメライ#サンキョー#懐中時計風
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『LAZY SUSAN』懐中時計型オルゴール（専用ケース付）
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