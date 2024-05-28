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【美品】ヤマハ アルトサックス YAS-280
商品番号 G71350622042
商品名

【美品】ヤマハ アルトサックス YAS-280
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 33,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音出し確認済みほとんど使用しませんでしたので、目立つような傷汚れもなく綺麗な状態です。中古品となりますので、状態は画像を参考にしてください。
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