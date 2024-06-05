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【三浦竹泉　赤絵玉獅子図　菓子鉢　共箱】骨盤　アンティーク　インテリア
商品番号 S91956668945
商品名

【三浦竹泉　赤絵玉獅子図　菓子鉢　共箱】骨盤　アンティーク　インテリア
ブランド名 Svital
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます高さ約8センチ直径約19センチ共箱ございます欠け、割れ、ヒビ等はございませんが古いものになりますので神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。
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