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ヤマトY3002 2つ巻き消防ラッパ　信号ラッパ⑤
商品番号 G90469753349
商品名

ヤマトY3002 2つ巻き消防ラッパ　信号ラッパ⑤
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMATOとの印字ありチューニング管　蝶ネジ付き動作未確認使用者からいただいたけど使わないので、出品します。そのため、知識がないので質問等にはお答えできかねます。ご了承ください。
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