マーベルレジェンド ウィンターソルジャー ローニン

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商品詳細
ご覧頂き誠に有難うございます。マーベルレジェンドのウィンターソルジャーとローニンのセットです。箱無しです。画像のものが全てになります。⚪︎あくまで中古品のため、神経質な方、完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。⚪︎商品の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。⚪︎即購入OKです。性別···男フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12#マーベルレジェンド#MAFEX#フィギュアーツ#ウィンターソルジャー#バッキー#キャプテンアメリカ#ローニン#ホークアイ#ブラックウィドウ#マーベル#MCU
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