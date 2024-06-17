★鬼滅アクセサリーキットバックチャーム☆新品未使用☆No1

新品購入しましたが,使用する機会が無い為出品致します。★鬼滅アクセサリーキットバックチャーム∟伊黒小芭内★新品未開封の商品になります。★他アクセサリーキットバックチャーム も出品しておりますので 複数同時購入をご希望の方は コメントをお願い致します。販売元 株式会社KADOKAWA販売価格 2,240円（税込）製品素材 ステンレス



「鬼滅の刃」アクセサリーキット バッグチャーム作り方解説



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