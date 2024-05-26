Travis Japan 松倉海斗　アクスタ

TravisJapan松倉海斗アクリルスタンド アクスタ第1弾 第2弾 第3弾 第4弾ジャニーズ購入後暗所にて保管しておりました。素人保管になりますのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。新品未開封ですが、素人保管になりますので袋に折れはございます。バラ売り×お値下げ可能です。プチプチ・厚紙補強・水濡れ防止をして発送いたします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)



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