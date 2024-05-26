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Travis Japan 松倉海斗　アクスタ
商品番号 C94526711858
商品名

Travis Japan 松倉海斗　アクスタ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TravisJapan松倉海斗アクリルスタンド　アクスタ第1弾　第2弾　第3弾　第4弾ジャニーズ購入後暗所にて保管しておりました。素人保管になりますのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。新品未開封ですが、素人保管になりますので袋に折れはございます。バラ売り×お値下げ可能です。プチプチ・厚紙補強・水濡れ防止をして発送いたします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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