不二家　ペコちゃん　缶　大型缶　昭和レトロ

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不二家ペコちゃん大型スチール缶サイズ 幅：約35.5㎝ 奥行：約29㎝ 高さ：約25㎝昭和時代の物になりますので、全体に汚れや擦れによる傷や塗装の剥がれがありますへこみや取手にサビも見られますセロテープの糊の跡がありますレトロな商品ですので、ご理解・ご了承の上でご購入をお願い致します古い品に理解のない方や、神経質な方のご購入はお控え下さい即購入歓迎コメントされる方は、プロフィールをご覧の上でお願いいたします❗️