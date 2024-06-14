FANTASTICS ファンタ 八木勇征 BOT アクスタ ガチャ

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商品詳細
BATTLEOFTOKYOBOTFANTASTICS八木勇征アクスタ、ガチャ(ボトルキャップ2つ、メタルチャーム)の4点セットです。アクスタは中身確認のため一度開封し、その後すぐに袋に戻しております。ガチャは未開封です。新品未使用ですが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。バラ売り希望の場合はコメントよりご相談ください。他にも同メンバーのグッズ出品しております！同梱の場合送料割引させていただきます！ファンタファンタスティックス
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