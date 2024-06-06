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UDG DJ・音楽機材用キャリーバッグ
商品番号 L42047304142
商品名

UDG DJ・音楽機材用キャリーバッグ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UDGDJ・音楽機材用キャリーバッグとなります。UDGUltimateDigiTrolleyToGo/U9880BL/OR色：ブラック/（内部オレンジ）重量：5.10kg外寸：35.5cm×52cm×28cm内寸：31cm×39cm×19cm素材：防水ナイロン420D使用頻度は多くありませんが用途上やや傷や生地の毛羽立ちがあります。ご使用には問題ないですが、気になる方はご遠慮ください。#UDG#DJ#DJバッグ#キャリーバッグ#音楽機材用バッグ#バッグ
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