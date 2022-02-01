なにわ男子 サンリオコラボ クリップマスコット 7人セット ...

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なにわ男子とサンリオのコラボ商品のクリップマスコットの7人セットです。ローソン店舗で受け取りました。状態は画像の通りです。未開封につき個々の状態の確認はご自身でお願いいたします。このまま段ボールの封を閉じて発送いたします。西畑大吾大西流星大橋和也藤原丈一郎高橋恭平道枝駿佑長尾謙杜