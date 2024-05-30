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アルトリコーダー
商品番号 J41565561337
商品名

アルトリコーダー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 20,900 円
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商品詳細

メック製材質　メイプル　またはペアウッド全部調整　クリーニング　オイリングのメンテナンス済みですバロック音楽を演奏するのに適しています柔らかい深みのある音色のリコーダーです
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