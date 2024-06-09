藤井風　LASA Tシャツ　Mサイズ

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商品詳細
藤井風LASATシャツMサイズ新品未開封半分に折り曲げて梱包します。らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更して発送する場合があります。ご了承ください。素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。#藤井風#LOVEALLSERVEALL#LASA
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