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B’z☆PleasureSTARS☆ツアーＴ2枚セットループタオルXL
商品番号 C66425908862
商品名

B’z☆PleasureSTARS☆ツアーＴ2枚セットループタオルXL
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zpleasure2023tシャツ参戦セットB'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-Tシャツ　XLサイズTシャツ柄違い2枚（XLサイズ）ループタオル（1枚）女性2人が^^数時間だけ着用したお品物になります♪スカートにインして着用♪カッコいいです♪ホームクリーニング済♪発送は小さく畳んで発送予定でいます。※ホームクリーニング済みですが着用した品物になりますので神経質な方はおやめ下さい。♪即決大歓迎♪B'zPleasure2人気グループ···B'z
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