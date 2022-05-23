ポルシェ　ピンクピッグ　陶磁器　Porsche PINK PIG 貯金箱　レア

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ポルシェ ピンクピッグ 陶磁器 PorschePINKPIG貯金箱 レア品 コレクション PiggyBankピギーバンク2022年に開催されたカタールワールドカップを記念して作られた、サッカーファンにもぴったりのアイテムです。ポルシェのレーシングカー「ピンクピッグ」をモチーフにした、限定版のクラシックな貯金箱です。ディテールにこだわった陶器製で、コレクターズアイテムとしても人気が高く、おしゃれなインテリアとしても活躍します。ポルシェファンはもちろん、ピンク色が好きな方にもおすすめの贈り物です。サイズ:15cm×14cm×8cm自分から確認しきれていない傷などがあった場合はご了承ください陶磁器なので破損しないように商品をしっかり梱包してから発送致します#911#ピンク#PINKPIG#ポルシェ#ピンクピッグ #917ミニカー#レーシングカー#限定版#クラシック#陶器#ディテール#コレクターズアイテム#おしゃれ#贈り物#ポルシェファン#ピンク色