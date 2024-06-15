ポケモンカードゲームDP 映画公開記念プレミアムシート2008

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商品詳細
ポケモンカードゲームDP映画公開記念 プレミアムシート2008新品未開封です。比較的綺麗ですが、数年前のものなので、多少の反りや、袋にヨレが見受けられます。ご了承の上、ご購入ください。他商品と同時購入で多少割引させていただきます。プロフィールも読んでいただきますよう、お願い致します。何か気になる点がございましたら、遠慮なくご質問ください。お値下げ交渉も、常識的な範囲内でお受けいたします。
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