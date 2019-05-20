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E.シュミット トラディショナル　105
商品番号 B83734530407
商品名

E.シュミット トラディショナル　105
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3ヶ月前に購入しました。少し凹みがあります。2枚をご確認ください。内径　18.0ボア径　4.0やや浅い種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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