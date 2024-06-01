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釣釜道具セット　釜鎖　釜釣　大鐶　和田美之助　作　嵌金銀帯桐唐草　【匿名配送】
商品番号 W29505711762
商品名

釣釜道具セット　釜鎖　釜釣　大鐶　和田美之助　作　嵌金銀帯桐唐草　【匿名配送】
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 20,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□表千家の師範をしていた母が所有。　昭和54年8月15日購入。共箱あり。栞あり。□釜師︰第12代　和田美之助□絵柄︰帯桐唐草　模様□サイズ（釜鎖）　243cm以上（全長266cm程度？）、重さ930g（釜釣）　約21cm、19.3cm、重さ105g（釜鐶）　幅12.2cm、重さ90g、87g□商品の内容・状態　殆ど使用していない品と思われます。　目立った傷や汚れは見当たりませんが、状態は、写真にてご確認・ご判断ください。　鎖，釜釣，釜鐶の各々に帯桐唐草文様が描写された美品です。#茶道具　#表千家　#裏千家　#和田美之助#桐唐草　#釜鐶　#釜鎖　#釜釣　#釣釜11月13日出品
http://narcologia.ru/goods/subtropical945401.html
http://narcologia.ru/goods/navigate845630.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric793145.html
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