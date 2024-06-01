釣釜道具セット　釜鎖　釜釣　大鐶　和田美之助　作　嵌金銀帯桐唐草　【匿名配送】

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□表千家の師範をしていた母が所有。 昭和54年8月15日購入。共箱あり。栞あり。□釜師︰第12代 和田美之助□絵柄︰帯桐唐草 模様□サイズ（釜鎖） 243cm以上（全長266cm程度？）、重さ930g（釜釣） 約21cm、19.3cm、重さ105g（釜鐶） 幅12.2cm、重さ90g、87g□商品の内容・状態 殆ど使用していない品と思われます。 目立った傷や汚れは見当たりませんが、状態は、写真にてご確認・ご判断ください。 鎖，釜釣，釜鐶の各々に帯桐唐草文様が描写された美品です。#茶道具 #表千家 #裏千家 #和田美之助#桐唐草 #釜鐶 #釜鎖 #釜釣 #釣釜11月13日出品