ギヴン アクリルボード キヅナツキ

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商品詳細
未開封のまま飾っていました。スタンドのみ開封済み。*即購入◎◽︎即購入最優先◽︎コメントがある場合も購入して頂いて構いません*無言取引でも大丈夫です⇢コンビニ決済の方は購入後に振込予定日を明確に教えてください*梱包は簡易梱包になります梱包・発送方法に希望がある場合は［購入前］にお問い合わせください。場合に応じて+お値段購入後の対応はできません*受け取り評価に2日以上かかる方はお断りします。バラ売りの場合▶︎上7999下8999××対応不可××××××××◽︎値下げ◽︎取り置き◽︎キャンセル◽︎専用⇢まとめ買い希望の方は新しくページを作成致します×××××××××××××××××キヅナツキギヴンアクリルボードアクリルプレート
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