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- ポケカ 151 20パック 封入率変わりなし（1BOX）
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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)午後18:00までの購入の方は本日中にヤマト営業所で発送致します。本日先程ビックカメラで購入しました、ポケモンカード15120パック（1BOX）です。シュリンク、箱は目の前で剥がされております封入率には変わりありません。ご安心ください。
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