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常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約9.8kg　共箱　NR5688C
商品番号 B82534994388
商品名

常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約9.8kg　共箱　NR5688C
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 13,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約４１．５㎝　幅約３５㎝　口外径約２１cm　重さ約９．８㎏土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約9.8kg　共箱　NR5688C
常滑市指定無形文化財技術保特者・常滑焼伝統工芸士・澤田重治・ヨリコ造り・壺・壷・瓶・甕・花瓶・No.200627-08・梱包サイズ140

常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約9.8kg　共箱　NR5688C
常滑市指定無形文化財技術保特者・常滑焼伝統工芸士・澤田重治・ヨリコ造り・壺・壷・瓶・甕・花瓶・共箱・No.200627-10・梱包サイズ100 | リサイクルショップ宝さがし powered by BASE

常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約9.8kg　共箱　NR5688C
常滑市指定無形文化財技術保特者・常滑焼伝統工芸士・澤田重治・ヨリコ造り・壺・壷・瓶・甕・花瓶・No.200627-08・梱包サイズ140

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