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- 常滑焼 澤田重治作 ヨリコ造り 壷 大壷 重さ約9.8kg 共箱 NR5688C
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商品詳細
大きさ 高さ約４１．５㎝ 幅約３５㎝ 口外径約２１cm 重さ約９．８㎏土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis313944.html
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常滑市指定無形文化財技術保特者・常滑焼伝統工芸士・澤田重治・ヨリコ造り・壺・壷・瓶・甕・花瓶・No.200627-08・梱包サイズ140
常滑市指定無形文化財技術保特者・常滑焼伝統工芸士・澤田重治・ヨリコ造り・壺・壷・瓶・甕・花瓶・共箱・No.200627-10・梱包サイズ100 | リサイクルショップ宝さがし powered by BASE
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