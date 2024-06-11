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茶碗　　唐津焼
商品番号 E80885257664
商品名

茶碗　　唐津焼
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。牟作窯坂本祐作さんの絵唐津です。写真が少し黒く写っています。直径　　12.5cm高さ　　　7cm若干のズレがあると思います。ご了承くださいm(__)m.#146
http://narcologia.ru/goods/manufacture412341.html
http://narcologia.ru/goods/stealth744576.html
http://narcologia.ru/goods/recycling120814.html
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