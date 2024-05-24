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- Martin\u0026co マーティン ギター ハードケース 23な313
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商品詳細
【Martin\u0026coマーティン ギター ハードケース】マーティンのハードケースになります。2021年の12月に購入し、ほとんど保管してるだけで使用はしておりません。とても綺麗な状態です。☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆..。.:*☆*:.※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。180
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