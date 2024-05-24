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Martin\u0026co マーティン　ギター　ハードケース　23な313
商品番号 R65053802428
商品名

Martin\u0026co マーティン　ギター　ハードケース　23な313
ブランド名 マーティン
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Martin\u0026coマーティン　ギター　ハードケース】マーティンのハードケースになります。2021年の12月に購入し、ほとんど保管してるだけで使用はしておりません。とても綺麗な状態です。☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆..。.:*☆*:.※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。180
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