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中国　硯　彫刻　木製台座付
商品番号 M29744923599
商品名

中国　硯　彫刻　木製台座付
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

習字の先生をしている知人から譲り受けたお品です。木製台座付の硯です。台座サイズ横12cm縦16.5cm高さ1.5cm硯サイズ横11cm縦15cm高さ3cm彫刻が美しいです。美術品の様です。傷や汚れございますが使用に問題ございません。よろしくお願いいたします。2409082372
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