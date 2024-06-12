中国　硯　彫刻　木製台座付

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商品詳細
習字の先生をしている知人から譲り受けたお品です。木製台座付の硯です。台座サイズ横12cm縦16.5cm高さ1.5cm硯サイズ横11cm縦15cm高さ3cm彫刻が美しいです。美術品の様です。傷や汚れございますが使用に問題ございません。よろしくお願いいたします。2409082372
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