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ほぼ未使用 茶道具 信楽焼 彦四郎作 瓶掛 電熱器 底瓦 敷板 4点セット
商品番号 A85363812514
商品名

ほぼ未使用 茶道具 信楽焼 彦四郎作 瓶掛 電熱器 底瓦 敷板 4点セット
ブランド名 Avital
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具信楽焼彦四郎作瓶掛電熱器底瓦敷板4点セットでございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗な状態です。敷板微細なスレございますが、目立ったダメージは無く良好な状態。電熱器100V300Wサイズ織部風炉高さ約16.5cm直径約28.2cm管理番号B-247★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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