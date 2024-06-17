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- 【真筆保証❗】高橋哲夫 筆 油彩 油絵 肉筆 ハガキサイズ 題 秋保大滝 額装
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商品詳細
【真筆保証❗】高橋哲夫 筆 油彩 油絵 肉筆 ハガキサイズ 題 『秋保大滝』 額装 厚紙ハガキサイズ D型 オーク調額【京成百貨店 2005年 個展出品作品❗】飾っておりませんので 状態は良好です！厚紙(簡易)タトウ入り額装横 約24.1cm 縦 約29.1cm厚紙油彩横 約9.9cm 縦 約14.8cm【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.230823151288NO.RGT#油絵 #油彩 #洋画 #洋画家 #滝#秋保大滝 #風景画 #高橋哲夫 #道美展会員 #大洋会会員 #北海道#伊達市#ハガキサイズ #肉筆 #額装 #飾り物#オブジェ #縁起物 #インテリア#夏 #秋絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/voiceless792759.html
http://narcologia.ru/goods/plaque252207.html
http://narcologia.ru/goods/unusable869674.html
真筆保証❗】高橋哲夫 筆 油彩 油絵 肉筆 ハガキサイズ 題 秋保大滝 額装-
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