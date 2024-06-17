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【真筆保証❗】高橋哲夫　筆　油彩　油絵　肉筆　ハガキサイズ　題　秋保大滝　額装
商品番号 F36060874885
商品名

【真筆保証❗】高橋哲夫　筆　油彩　油絵　肉筆　ハガキサイズ　題　秋保大滝　額装
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

【真筆保証❗】高橋哲夫　筆　油彩　油絵　肉筆　ハガキサイズ　題　『秋保大滝』　額装　厚紙ハガキサイズ　D型　オーク調額【京成百貨店　2005年　個展出品作品❗】飾っておりませんので　状態は良好です！厚紙(簡易)タトウ入り額装横　約24.1cm　縦　約29.1cm厚紙油彩横　約9.9cm　縦　約14.8cm【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.230823151288NO.RGT#油絵　#油彩　#洋画　#洋画家　#滝#秋保大滝　#風景画　#高橋哲夫　#道美展会員　#大洋会会員　#北海道#伊達市#ハガキサイズ　#肉筆　#額装　#飾り物#オブジェ　#縁起物　#インテリア#夏　#秋絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具
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