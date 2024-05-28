キングコング　フィギュア

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商品詳細
こちらグッズコレクターの知人から譲り受けたもので詳しくはわかりません。中古品であることをご理解ください。足りない部品があるかもしれません。写真での確認をお願いします。必要であれば写真の追加をしますので、コメントください。
http://narcologia.ru/goods/waveform357917.html
http://narcologia.ru/goods/septet269319.html
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