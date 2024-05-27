【良品/定番カラーCAR】grassroots by ESP テレキャスタイプ

ご覧いただきありがとうございます。調整済みエレキギター多数出品中です！ESP傘下のブランド、グラスルーツより、テレキャスタイプG-TE-50R、人気カラーCandyAppleRedの出品です。●商品説明定価:55,000円アルダーボディ、ローズウッド指板、クルーソンペグと、60sの王道スタイルを忠実に再現しており、エントリークラスながら他社製に比べても確実にワンランク上の作りです。G-LP（レスポール）シリーズにも言えることですが、グラスルーツ社は楽器の根幹となる大事なところをケチらず、丁寧に物作りをしてます。このモデル、特にフロントPUの音色が秀逸だと感じます。これまで数多くのテレキャスを手にしてきましたが、新品5万円クラスでヘッドデザイン含めてこれほどコピー度の高いテレキャスはなかなかないです。●商品状態ボディ:特筆する目立つ傷はありません。使用感少なめで綺麗な状態です。フレット:9割ネック：ほぼストレートロッド：購入後回しておりません電装系：動作確認済み、ガリありませんその他：オクターブ調整済み、すぐにご使用いただけます。付属品:なし、本体のみ●メンテナンス・ボディ\u003eクリーナー拭上げ、アルコール除菌・指板\u003e油脂清掃、オレンジオイル塗布・コントロール\u003e接点洗浄剤・弦高調整●オプションビギナー6点セット:5,000円・ピック3枚:200円・替え弦1セット:500円・ストラップ:1,200円・シールド:900円・社外ソフトケース:1,800円・ギタースタンド:1,500円10W小型アンプ・・・3,500円ギターと同梱できます。購入前にコメントにてお知らせください。#エレキギターエレキギタータイプ···テレキャスタータイプボディタイプ···ソリッド



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