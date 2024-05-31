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- 超大特価！評価額８５万円 日本南画院副理事長大平華泉氏作 山水図 肉筆紙本 ６号
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商品詳細
超大特価！評価額１号８５万円日本南画院副理事長大平華泉氏作山水図肉筆紙本６号変額装の出品です。コロナ禍（５類になりましたが）で、コロナ禍でコレクションの整理にて大特価出品です。額面はアクリル製で額枠は木製です。サイズ作品縦34.5cm-横40cm程度です。付属品額64cm-72cm-4.5cm程度です。 箱66cm-73cm-6cm程度です。手持ちの平成２５年版美術年鑑に評価額８５万円、日本南画院副理事長、日展会友、日展委員、日展特選、白寿賞の記載があります。興味のある方やコレクターの方のをご購入をお待ちしています。#美術年鑑#１号８５万円#６号#大平華泉#超大特価
http://narcologia.ru/goods/plaque27207.html
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http://narcologia.ru/goods/influenza625493.html
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