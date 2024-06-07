  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
商品番号 S68293968659
商品名

アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 7,480 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

試し吹き数回。ほぼ未使用のマウスピースです。別のマウスピース購入の為手放します。リガチャー、キャップは付属。経年による周囲の黒ずみ(酸化)と色むらがあります。(写真6\u00267を参照)その他は出品者目線では目立つ傷もなく、それなりに綺麗な状態と思いますが、中古ということをご理解いただいた上でご検討＆ご購入ください。また発送は週末になります。どうぞよろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース〜以下補足〜ずっとマウスピースパッチを貼っていたので跡があります。気にならないと思いますが、主観ですので不安な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/enquire448289.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial177616.html
http://narcologia.ru/goods/waveform395117.html
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
ヤナギサワ アルトサックス メタルピース6番 | labiela.com
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
ヤナギサワ メタル 6 アルト 買取させて頂きました☆│ サックス買取 ...
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
YANAGISAWA メタル#6 アルトサックス用マウスピース銀メッキ（新品 ...
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
No.6 アルトサックスマウスピース メタル
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
YANAGISAWA メタル#6 アルトサックス用マウスピース銀メッキ ヤナギサワ 【 八王子店 】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
Yanagisawa　アルトサックス用メタルマウスピース　【6】　【Silver Plated】　【USED】
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
ヤナギサワ YANAGISAWA アルトサックス マウスピース メタル #7 ...
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
No.6 アルトサックスマウスピース メタル
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
YANAGISAWA メタル#6 アルトサックス用マウスピース銀メッキ（新品 ...
アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番
ヤナギサワ アルトサックスマウスピース メタル シルバー SP｜ 管楽器 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru