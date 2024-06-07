アルトサックス ヤナギサワメタルマウスピース 6番

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商品詳細
試し吹き数回。ほぼ未使用のマウスピースです。別のマウスピース購入の為手放します。リガチャー、キャップは付属。経年による周囲の黒ずみ(酸化)と色むらがあります。(写真6\u00267を参照)その他は出品者目線では目立つ傷もなく、それなりに綺麗な状態と思いますが、中古ということをご理解いただいた上でご検討＆ご購入ください。また発送は週末になります。どうぞよろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース〜以下補足〜ずっとマウスピースパッチを貼っていたので跡があります。気にならないと思いますが、主観ですので不安な方はご遠慮ください。
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