ハズブロ マーベルレジェンド　AGE OF ULTRON ＋アントマン

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商品詳細
ハズブロマーベルレジェンド AGEOFULTRONアベンジャーズ８体セットバラ売り不可です。アントマン（開封品）箱がボロいですがセットで#キャプテン・アメリカ#アイアンマン#マイティー・ソー#ブラックウィドウ#ロキ#ホークアイ#ウォーマシン#ハルク#ハルクバスター（ビルド）#アントマン#アベンジャーズ#マーベルレジェンド#AGEOFULTRON開封品ですが箱のままで飾っていました。アメトイにご理解の上、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose460040.html
http://narcologia.ru/goods/unusable283374.html
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