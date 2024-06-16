PROTECテナーバス用トロンボーンケース

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2年程前に購入しました。車に積んでの移動がほとんどでしたので比較的綺麗な状態です。背負うためのストラップもおつけします。ワンショルダーのストラップは未使用となります。画像にあるのが全てとなります。中古品ですので使用に伴う細かい傷やスレがありますのはあらかじめご了承ください。プチプチで厳重に梱包した上宅急便にて発送いたします。