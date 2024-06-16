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PROTECテナーバス用トロンボーンケース
商品番号 W61449965821
商品名

PROTECテナーバス用トロンボーンケース
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程前に購入しました。車に積んでの移動がほとんどでしたので比較的綺麗な状態です。背負うためのストラップもおつけします。ワンショルダーのストラップは未使用となります。画像にあるのが全てとなります。中古品ですので使用に伴う細かい傷やスレがありますのはあらかじめご了承ください。プチプチで厳重に梱包した上宅急便にて発送いたします。
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