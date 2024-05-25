SHINee KEY キー フォト　写真　ETUDE HOUSE 直筆サイン

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商品詳細
ETUDEHOUSE当選品 レア写真なら目立つ傷や汚れ等はありませんが、経年による多少の劣化がある場合があります。封筒に折れ跡、汚れ等あります。OPP袋+硬質ケース、梱包して発送致します。らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
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