DRUMTAOのTHEDRUMMERS缶バッジです。購入してから、中身を確認したのみで、保管してましたが、出品いたします。※3ページあります。※バラ売りは、1個520円でお願いします。※バラ場合は、他の出品しているものとの組み合わせも可能ですが、2個からでお願いします。※バラ売りの場合、3個以上で少しお値引きいたします。



DRUM TAO THE DRUMMERS缶バッジ ①-



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DRUM TAO THE DRUMMERS缶バッジ ① - ミュージシャン



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