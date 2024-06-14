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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。変わった形の鉄瓶です。周りに富士の柄が施されています。（わかりにくいですが持ち手にも柄があります）蓋の取っ手も可愛いです。インテリアにいかがでしょうか。実家に飾ってありましたが、中にかなり錆があります。中古品にご理解いただける方に使っていただけましたら嬉しいです。茶道具骨董アンティークレトロ古民家インテリア
http://narcologia.ru/goods/injure921567.html
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