マーベルレジェンド　マイルスモラレス　ゲームバース

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フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12marvellegendマイルスモラレスです。一度開封しポーズを取らせて遊びましたがその後倉庫内にしまっておりましたので比較的綺麗かと思います。アメトイ特有の箱の擦れ等はご了承下さい。