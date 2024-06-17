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GRANBLUE FANTASY シーリングスタンプセット 新品 最終価格
商品番号 Y29408249253
商品名

GRANBLUE FANTASY シーリングスタンプセット 新品 最終価格
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーリングスタンプセットグラブルExtraフェス2022で購入したものです。シーリングスタンプワックスロウソク等、1式全部揃ってます。今回撮影のために箱から開封しましたが、中のビニールからは出していませんので新品とさせて頂いております。#グランブルーファンタジー#グラブル#グラフェス#グラブルフェス2022#グラブルEXフェス#GRANBLUEFANTASY#シーリングスタンプ#シーリングワックス
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