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V67N コンデンサーマイク MXL
商品番号 S49421078300
商品名

V67N コンデンサーマイク MXL
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のマイク、ケース、箱、ケーブル、ウィンドスクリーンなどを発送します。ケーブルはL4E6S(1,500円相当)2mをお付けします。マイク　ケース　付属品　コンデンサーマイク　コンデンサー　コンデンサV67V67GV67G-HE
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