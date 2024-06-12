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- 10/28 つばきファクトリー 八木栞 個別お話し会 3部3枚、4部1枚
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商品詳細
つばきファクトリー八木栞個別お話し会イベント参加券10月28日3部3枚、4部1枚ベルサール渋谷ファースト参加券のみの発送となります。特定記録郵便で発送します。※メルカリのチケット出品ルールに基づいて出品しています１．実際に発送するチケットの全体画像を掲載しています２．不正利用を防ぐためバーコード、注文番号は隠して掲載しています。
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