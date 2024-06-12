Fernandes FGZ-400 エレキギター フェルナンデス -x580

FernandesFGZ-400エレキギターが入荷いたしました！！1990年代のギター。ローズウッド指板にネックはメイプル。ボディはバスウッドです。重さは3.2kg程で、作りもとてもよく鋭い歪みが特徴的です。ペグはGOTOH製でチューニング精度抜群！ブラックパーツで統一されていて、かっこいいです！！ボディの裏面に大きめな塗装のクラックがありますが演奏性に影響はございません！S・S・H配列で多彩な音色を扱え、歪みもクリーンもバッチリ！トレモロアームは付属しませんので代替品ををご用意ください。メンテナンス済みの完動品です！！！！大まかな作業内容は下記参照。・電装系のオーバーホール・ボディのクリーニング・ハードパーツのオーバーホール・トラスロッドの調整済み（左右に余裕あり）・弦高6弦12F2.2mm1弦12F1.8mm#x580k220416#x580-condition-●Fretremain:80%●Trussrod:good●neckcondition:good●bodycondition:good●Electronicscondition:good-specification-●Body:Basswood●Fretboard:Rosewood●Neck:Maple●Nutwidth:42mm●Numberoffrets:22F●Weight:3.2kg●Controlpart:1Volume/1Tone/5wayPUSelector●Scale:648mm#フェルナンデス#Fernandes



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