未使用品★あいみょん マグカップセット サイン入り

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商品詳細
未使用品★あいみょんグッズのマグカップ２個セット紫色の方ですが3枚目の写真が実物に近いです。くすみ系の紫色でとてもキレイです。こちらのマグカップは、福袋の一部だったようですが、売れ残ったのか後日のLIVEで販売していたので、購入しそのままあいみょんにサインを書いて頂きました！出回ってる数も少ないようなので、貴重なお品だと思います。プチプチで頑丈に包み発送致します。他のフリマアプリにも出品していますので、売り切れの際はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/reproduce96855.html
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