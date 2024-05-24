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- 大谷翔平 ボブルヘッド 【非売品】SEIKO ASTRON ノベルティ 販促品
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商品詳細
セイコーアストロン5Xシリーズを購入した時にいただいた大谷翔平選手のフィギュアです。箱から出さずに保管しておりました。箱は少し傷があります。フィギュアは基本外出していないので元からだと思いますが、ヘルメットの部分に汚れがあります。※写真9枚目参照自宅保管になりますので、その他も汚れがあるかもしれません。(いただいた時に確認はしなかったので、元からの汚れなのかついたモノなのかわからない状況です)汚れ等気になる方は購入をお控えください。ジャンル（スポーツ選手）···野球
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