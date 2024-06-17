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BEHRINGER　XENYX X2222USBアナログミキサー
商品番号 H85647927500
商品名

BEHRINGER　XENYX X2222USBアナログミキサー
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 10,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：8■ステレオチャンネル数：4■EQ：モノch3バンド（セミパラメトリック）、ステレオch4バンド■AUX：2+1（内蔵FX）■グループ（バス)：2■デジタルエフェクト：1（概略のみとなります。）通電確認済み。動作は問題ありません。数回のみの使用です。付属品：電源ケーブル、ＵＳＢケーブル取扱説明書あります。外箱には多少汚れがあります。種類...ミキサー
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