創彩少女庭園 佐伯リツカ ドリーミングスタイル ナイツ オブ アイリス

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商品詳細
コトブキヤから発売されたプラモデルになります。組み立てる時間がないため出品いたします。未組立ですが自宅保管のため外箱に多少の傷や汚れがあると思います。神経質な方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。メガミデバイスフレームアームズガール創彩少女庭園
http://narcologia.ru/goods/housekeeper267509.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement853999.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit673086.html
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