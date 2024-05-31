西蔵 チベット ダーキニー像 荼枳尼 密教美術 超絶品 極上品 特別 仏教美術

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◇ダーキニー(荼枳尼天)像◇仏教 チベット-1 - TashiTage【タシタゲ】



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西蔵チベットダーキニー荼枳尼天特別品です。25年程前に西蔵専門美術商から購入しました。細部まで丁寧に製作された絶品です。今にも動き出しそうな気迫に満ちた素晴らしいダーキニー像です。このレベルの仏像は滅多に出会う事はありません。小ぶりながら迫力満点です。神経質な方のご入札はご遠慮下さい。高さ：19cm幅：13.6cm奥行き：5.6cm785g銅造鍍金