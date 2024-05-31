トランペット用マウスピース Bach Artisan 3C

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商品詳細
リムに若干細かい傷，シャンクに汚れがあります。使用上は問題ありませんが、気になさる方はお控えください。箱無し本体のみ種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースバックアルティザン
http://narcologia.ru/goods/unusable832874.html
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