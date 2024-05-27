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S.H.フィギュアーツ つば九郎 『東京ヤクルトスワローズ球団マスコット』(魂…
商品番号 D67455410325
商品名

S.H.フィギュアーツ つば九郎 『東京ヤクルトスワローズ球団マスコット』(魂…
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 7,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツつば九郎『東京ヤクルトスワローズ球団マスコット』(魂ウェブ商店限定)購入後開封して、シール1枚使用暗所にて保存しておりました非喫煙者です※発送日はご相談に乗ります#BANDAI#≪マスコットキャラクター：球団≫#つば九郎#S_H_フィギュアーツつば九郎『東京ヤクルトスワローズ球団マスコット』_魂ウェブ商店限定_ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/ramshackle991066.html
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