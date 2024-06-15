Bacchus BST-2-RSM/M 3TS

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商品詳細
バッカスの高品質で価格を抑えたユニバースシリーズよりHSSのPU配列、ローストメイプルネック仕様になります。非常に丁寧に作り込まれ、ネック材もこだわりがあり高級感があります。今年の4月に購入し、家での制作にのみ使用しておりました。非常に大事に扱っていましたため大きな傷や擦れ等ないかと思います。調整も行い、弦高、ピッチ等状態も良くプレイ精度も高いです。付属品はアーム、純正ケースがつきます。ギター用の梱包材の箱にお入れして発送いたします。BacchusUniverseSeriesBST-2-RSM/M3TS定価25000円ほどご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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http://narcologia.ru/goods/protein37234.html
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