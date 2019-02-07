人間国宝　島岡達三　地釉縄文象嵌スープセット

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金曜日の発送！金継ぎあり即購入可セット販売のみ島岡達三 地釉縄文象嵌スープセットどちらもオリジナルの木箱あり☆1971年に購入。ほとんど使わずに自宅保管していましたが阪神大震災でお皿二枚破損。(小さいキズ)職人に渡して金継ぎしてもらっています。写真でご確認下さい。小さな山キズありサイズスープ椀 幅15cm、高さ10cm(蓋入れて)x6お皿 幅20cm、高さ4cmx6皿民藝人間国宝島岡達三日本民藝