ハワイ ディック・カーニー 壁掛け 絵 ハワイアン ワイキキ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ディック・カーニーという方のハワイの絵画です。絵は光に当てるとキラキラしてとてもきれいです。後ろの紙はやや汚れがありますが、絵自体に目立った傷や汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/subtropical533801.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney844949.html
http://narcologia.ru/goods/conception712757.html
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